Liv Oddman, Marguerite Thiam La Vapeur Dijon

Liv Oddman, Marguerite Thiam

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or

Tarif : 5.5 – 5.5 – 15 EUR

Début : 2025-11-28 20:30:00

fin : 2025-11-28

2025-11-28

La Vapeur convie deux artistes coups de cœur pour une soirée pop. D’un côté, Liv Oddman qui puise son inspiration dans le rock, le punk, la pop, la poésie pour laisser place à une musique instinctive. De l’autre, Marguerite Thiam et ses textes autobiographiques sur fond d’électro-pop puissante. .

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

