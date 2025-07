Live à la scierie quartier gare Scierie quartier gare Tence

Scierie quartier gare 40 Rue d’Annonay Tence Haute-Loire

Début : Vendredi 2025-07-25

fin : 2025-07-25

2025-07-25

Une soirée avec 3 groupes pour un live à la scierie !

Avec Paula Poney en 1ère partie chanson étrange

Puis Mellieha Bay chanson française pop

La soirée se termine avec Boom !

English :

An evening with 3 bands for a live show at La Scierie!

With Paula Poney in 1st part: strange songs

Followed by Mellieha Bay: French chanson pop

The evening ends with Boom!

German :

Ein Abend mit 3 Bands für ein Livekonzert im Sägewerk!

Mit Paula Poney als 1. Teil: seltsamer Chanson

Danach Mellieha Bay: französischer Chanson Pop

Der Abend endet mit Boom!

Italiano :

Una serata con 3 band che suonano dal vivo a La Scierie!

Paula Poney nella prima parte: strane canzoni

Poi Mellieha Bay: chanson francese pop

La serata si conclude con Boom!

Espanol :

¡Una velada con 3 bandas tocando en directo en La Scierie!

Paula Poney en la 1ª parte: canciones extrañas

Después Mellieha Bay: chanson francesa pop

¡La velada termina con Boom!

L’événement Live à la scierie quartier gare Tence a été mis à jour le 2025-07-21 par Office de Tourisme du Haut-Lignon