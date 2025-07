LIVE ARTISTIQUE & MUSICAL Montpellier

5 Rue Léonard de Vinci Montpellier Hérault

Début : 2025-07-14

fin : 2025-07-14

2025-07-14

Cette année, pour la fête nationale, passez la soirée à l’Espace Pestelario !

Au programme de l’art, du live, de la musique, des rencontres… et une ambiance conviviale dans un lieu atypique

Vernissage proposé par Montpellier Street Kulture avec son collectif Cabane Galerie

Côté scène, la soirée débutera avec le duo Sim & Nevé proposant un style mêlant rap-rock et poésie

DJ Antek (Plug N’ Set) prendra le relais pour clôturer la soirée

Sur place :

Planches apéro à réserver produits de @locavorium

Sélection de vins de @chateau.capion

Glaces, douceurs et boissons fraîches par @lafabriquegivree

Entrée gratuite sur inscription

Et en bonus le feu d’artifice sera tiré depuis le parc Charpak situé en face vers 23h00 .

5 Rue Léonard de Vinci Montpellier 34000 Hérault Occitanie espace.pestelario@gmail.com

English :

This year, to celebrate the French national holiday, spend the evening at Espace Pestelario!

On the program: art, live music, encounters? and a convivial atmosphere in an atypical venue

German :

Verbringen Sie den Abend des diesjährigen Nationalfeiertags im Espace Pestelario!

Auf dem Programm stehen Kunst, Live-Musik, Begegnungen und eine gesellige Atmosphäre an einem ungewöhnlichen Ort

Italiano :

Quest’anno, per celebrare le festività francesi, trascorrete la serata all’Espace Pestelario!

In programma: arte, musica dal vivo, incontri e un’atmosfera amichevole in un luogo insolito

Espanol :

Este año, para celebrar las fiestas francesas, ¡pase la noche en el Espace Pestelario!

En el programa: arte, música en directo, encuentros… y un ambiente agradable en un lugar insólito

