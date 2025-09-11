LIVE ARTISTIQUE & MUSICAL Montpellier

LIVE ARTISTIQUE & MUSICAL Montpellier jeudi 11 septembre 2025.

5 Rue Léonard de Vinci Montpellier Hérault

La rentrée s’annonce créative à l’Espace Pestelario avec une nouvelle soirée haute en couleurs

Au programme art, musique live et découvertes locales dans une ambiance conviviale

Vernissage de @andreas.sabatier & @mawakin_art proposé par @montpellierstreetkulture

Showcase exclusif de la talentueuse @anna_mnx entre groove et énergie solaire

Sur place

Planches apéro sur réservation produits de @locavorium

Sélection de vins de @chateau.capion

Bières artisanales de @fauvebiere

Glaces artisanales & boissons fraîches par @lafabriquegivree

Entrée gratuite sur inscription

Un moment artistique et musical à ne pas manquer au cœur de Montpellier .

5 Rue Léonard de Vinci Montpellier 34000 Hérault Occitanie espace.pestelario@gmail.com

English :

Espace Pestelario looks forward to a creative back-to-school season with another colorful evening

On the program: art, live music and local discoveries in a convivial atmosphere

German :

Der Herbst kündigt sich im Espace Pestelario mit einem neuen bunten Abend kreativ an

Auf dem Programm stehen Kunst, Live-Musik und lokale Entdeckungen in einer freundlichen Atmosphäre

Italiano :

L’Espace Pestelario si prepara a diventare creativo con un’altra serata colorata

In programma: arte, musica dal vivo e scoperte locali in un’atmosfera amichevole

Espanol :

Espace Pestelario se prepara para dar rienda suelta a su creatividad con otra colorida velada

En el programa: arte, música en directo y descubrimientos locales en un ambiente acogedor

