LIVE ARTISTIQUE & MUSICAL Montpellier jeudi 11 septembre 2025.
LIVE ARTISTIQUE & MUSICAL
5 Rue Léonard de Vinci Montpellier Hérault
Début : 2025-09-11
fin : 2025-09-11
La rentrée s’annonce créative à l’Espace Pestelario avec une nouvelle soirée haute en couleurs
Au programme art, musique live et découvertes locales dans une ambiance conviviale
Vernissage de @andreas.sabatier & @mawakin_art proposé par @montpellierstreetkulture
Showcase exclusif de la talentueuse @anna_mnx entre groove et énergie solaire
Sur place
Planches apéro sur réservation produits de @locavorium
Sélection de vins de @chateau.capion
Bières artisanales de @fauvebiere
Glaces artisanales & boissons fraîches par @lafabriquegivree
Entrée gratuite sur inscription
Un moment artistique et musical à ne pas manquer au cœur de Montpellier .
5 Rue Léonard de Vinci Montpellier 34000 Hérault Occitanie espace.pestelario@gmail.com
English :
Espace Pestelario looks forward to a creative back-to-school season with another colorful evening
On the program: art, live music and local discoveries in a convivial atmosphere
German :
Der Herbst kündigt sich im Espace Pestelario mit einem neuen bunten Abend kreativ an
Auf dem Programm stehen Kunst, Live-Musik und lokale Entdeckungen in einer freundlichen Atmosphäre
Italiano :
L’Espace Pestelario si prepara a diventare creativo con un’altra serata colorata
In programma: arte, musica dal vivo e scoperte locali in un’atmosfera amichevole
Espanol :
Espace Pestelario se prepara para dar rienda suelta a su creatividad con otra colorida velada
En el programa: arte, música en directo y descubrimientos locales en un ambiente acogedor
