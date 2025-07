Live at the Manor – Summer Music Series à Guernesey Jardins du Sausmarez Manor

Live at the Manor – Summer Music Series à Guernesey Jardins du Sausmarez Manor samedi 19 juillet 2025.

Live at the Manor – Summer Music Series à Guernesey Jardins du Sausmarez Manor Samedi 19 juillet, 16h00 20 pounds

Le nouveau festival de musique à l’île de Guernesey cet été

Embarquez pour Live at the Manor, un nouvel événement musical dans un cadre exceptionnel, les jardins d’une maison corsaire sur l’île de Guernesey.

Cet été, Sausmarez Manor accueillera un nouveau chapitre dans son histoire remontant au Xe siècle, une toute nouvelle création des artistes internationaux venus de Paris. Un collectif de soul, reggae et afro-groove composé de Bibi Tanga, Djeudjoah, Lieutenant Nicholson et Jacques Daoud, sous la bannière « Le Village ».

Le chanteur K.O.G, Kzeku Sackey de Ghana, allumera les jardins avec son mélange de reggae, du jazz, du high-life, du hip-hop, du funk, et de la soul. Les portes s’ouvriront à 16 heures le samedi 19 juillet, pour un programme musical groovy, avec aux platines, un dj de renom de l’île, Leon Robertson.

Le tout avec un bar de vins naturels et une cusine du terroir proposé par le duo breton, Mike et Delphine Pesrin, parmi des chefs les plus renommés sur l’île.

Vogues vers l’île de Guernesey !

De la Normandie, partez pour l’aventure de Carteret à bord la Neire Mâove, la goélétte du Cotentin nommée le « _pirate boat_ » dans les îles. Ou de Diélétte avec Manches Iles Express, lien entre la Normandie et les îles tout l’éte. Ou de St Malo avec BrittanyFerries Guernsey, anciennement Condor, la liasion toute l’année.

Et en avion de Paris avec la compagnie aérienne de Guernesey, Aurigny.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-19T16:00:00.000+01:00

Fin : 2025-07-19T22:30:00.000+01:00

1

https://my.weezevent.com/live-the-manor-summer-music-series blmusique@gmail.com https://www.facebook.com/SausmarezManor https://www.neiremaove.com/

Jardins du Sausmarez Manor GY4 6SG GY4