Live au bar avec An Ti-Ruilh Châteaulin

Lieu-dit Run Ar Puns Châteaulin Finistère

Début : 2026-03-13 19:00:00

fin : 2026-03-13

Crée en décembre 2020, An Ti-Ruilh est un duo qui voit le jour grâce à de nombreuses sessions de musique de rue vécues sur les marchés de France au sein du collectif Puzzle Circus . Le duo vous propose un voyage à travers l’Europe en chants, danses et en musiques ! De l’Irlande jusqu’aux Balkans, de l’Espagne à l’Italie en passant par de nombreuses régions de France et bien évidemment .

Lieu-dit Run Ar Puns Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 86 27 95

