Live Concours Advance Concours Advance Paris Mercredi 26 novembre, 18h30 sur inscription

Live Concours Advance, grandes écoles d’ingénieurs IPSA EPITA ESME Sup’Biotech

Tout savoir pour réussir ta candidature en école d’ingénieur. Dossier Parcoursup, modalités, épreuves… on t’explique tout ! Inscris toi au live Advance et pose toutes questions sur Parcoursup, le Concours et ses écoles.

À propos du Concours Advance

Créé en 2012, le donne Concours Advance accès à des écoles d’ingénieurs ouvertes vers des métiers d’avenir et d’innovation responsables. Concours commun intégré à la procédure Parcoursup, il permet aux élèves de et de rejoindre l’une des 4 grandes écoles d’ingénieurs en 5 ans après le Bac, dont les diplômes sont habilités par la CTI : EPITA – école d’ingénieurs en informatique, ESME – école d’ingénieurs pluridisciplinaires, IPSA – école d’ingénieurs en aéronautique et spatial, et SupBiotech – école d’ingénieurs en biotechnologies. Ces 4 écoles, membres de IONIS Education Group, sont unies par une même volonté qui consiste à placer l’homme au cœur des technologies, avec en fil rouge de leur projet pédagogique un humanisme fondé sur la conscience de l’impact de leurs actions sur l’homme, la planète et la société.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-26T18:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-26T20:00:00.000+01:00

1

https://www.concours-advance.fr/live/

Concours Advance 34 rue de Fleurus 75 006 Paris Quartier Notre-Dame-des-Champs Paris 75006 Paris