Live de poche Strange O’Clock Médiathèque Intercommunale Emile Vivier La Haye-Pesnel

Médiathèque Intercommunale Emile Vivier 8c Rue de la Libération La Haye-Pesnel Manche

Début : 2026-04-03 18:30:00

fin : 2026-04-03 19:30:00

2026-04-03

Avec le soutien de la Bibliothèque Départementale de la Manche.

Alliage de blues, rock, musique mandingue et touareg, Strange o’clock vous plonge dans un univers musical empli de charme.

Venez découvrir le groupe lors d’un format unique un concert de poche, au milieu des livres, qui alternera la présentation de disques qui les ont influencés et des extraits joués live !

Tout public Réservation conseillée au 02 33 51 07 75 ou sur mediatheque-lhp@granville-terre-mer.fr .

Médiathèque Intercommunale Emile Vivier 8c Rue de la Libération La Haye-Pesnel 50320 Manche Normandie +33 2 33 51 07 75 mediatheque-lhp@granville-terre-mer.fr

