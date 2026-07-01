Live Decubason Pommerit-Jaudy La Roche-Jaudy

Informations pratiques

La Roche-Jaudy

Live Decubason

Pommerit-Jaudy Les Trompettes Pompettes La Roche-Jaudy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:00:00

fin : 2026-07-17 23:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Concert Live, préparez vous à voyager le temps d’une soirée !

Nous aurons le plaisir d’accueillir Decubason, un trio qui vous fera vibrer au rythme de Cuba.

Un subtil mélange de saveurs et de caractère, Decubason propose une musique originale, authentique et 100 % cubaine. Entre son cubain, rythmes chaleureux et énergie communicative, laissez-vous emporter par une ambiance festive et ensoleillée.

Bières artisanales Les Calotins, restauration sur place, cadre champêtre et ambiance guinguette.

Invitez vos amis, partagez l’événement et venez profiter d’une belle soirée d’été sous le signe de la musique, de la convivialité… et des bonnes bières ! .

Pommerit-Jaudy Les Trompettes Pompettes La Roche-Jaudy 22450 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 77 70 53 12

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English :

L’événement Live Decubason La Roche-Jaudy a été mis à jour le 2026-06-29 par SITARMOR