Live d’entre les livres avec Oulala Jazz Band Médiathèque de Keryado Lorient

Live d’entre les livres avec Oulala Jazz Band Médiathèque de Keryado Lorient vendredi 3 octobre 2025.

Live d’entre les livres avec Oulala Jazz Band Vendredi 3 octobre, 17h30 Médiathèque de Keryado Morbihan

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T17:30:00 – 2025-10-03T19:00:00

Fin : 2025-10-03T17:30:00 – 2025-10-03T19:00:00

Le Oulala Jazz Band s’installera quelque part entre les rayonnages de la médiathèque de Keryado pour y mettre son grain de folie musicale. Le groupe proposera une partie de son répertoire, des reprises de standards pop, rock ou punk façon swing énergisant. Le Oulala Jazz Band est un quartet composé de Lillah Politzer au chant, Benoit Guillemot à la batterie, Stéphane Marrec à la contrebasse et Éric Nedelec à la guitare. Retransmission live prévue sur https://www.youtube.com/@mediathequeslorient2055/featured

Médiathèque de Keryado 24 rue de kersabiec Lorient 56100 Morbihan Bretagne 0297022311 [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 900, « description »: « Share your videos with friends, family, and the world », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Mu00e9diathu00e8ques Lorient », « provider_name »: « YouTube », « thumbnail_url »: « https://yt3.googleusercontent.com/ytc/AIdro_m03cZXfI3GdNfwe6bcEuvHo0ayQ0ma9qEk0K8pHuk-ng=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/channel/UC6D_esgTYxDTkBKMnN23KYg », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 900}, « link »: « https://www.youtube.com/@mediathequeslorient2055/featured »}] https://www.youtube.com/@mediathequeslorient2055/featured Une des 3 médiathèques du réseau des médiathèques de Lorient

Biblis en folie 2025

oulalajazzband