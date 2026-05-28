Live Discord Concours Mines-Télécom Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) Mas-Saintes-Puelles Jeudi 11 juin, 18h00 sur inscription

Live Discord du Concours Mines-Télécom

Posez toutes vos questions sur les épreuves orales du Concours Mines-Télécom 2026.

Vous êtes élève ou enseignant en Classes Préparatoires Scientifiques ? Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle d’échanger avec tous les responsables des épreuves orales du Concours Mines-Télécom.

Rejoignez-nous sur Discord où nous répondrons en direct à toutes vos interrogations :

Informations clés :

Date : jeudi 11 juin 2026

Heure : 18h à 19h30

Pourquoi participer ?

Rencontrez les responsables des épreuves : Découvrez les attendus pour chacune des épreuves.

Explorez les évolutions du concours : Nous expliquerons en détail les nouveautés.

Interagissez en direct : Posez vos questions et obtenez des réponses immédiates.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-11T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-11T19:30:00.000+02:00

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https://www.concours-mines-telecom.fr/landing/participez-au-live-discord-du-concours-mines-telecom/?doing_wp_cron=1779181130.4860529899597167968750

Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) 3191 route de Castelnaudary, 11400 Mas-Saintes-Puelles Mas-Saintes-Puelles 11400 Aude



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