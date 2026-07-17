Live en médiathèque, MJC / Espace Helios – Médiathèque C.Laturelle, Lambres-lez-Douai

vendredi 2 octobre 2026 · MJC / Espace Helios - Médiathèque C.Laturelle · Lambres-lez-Douai

Informations pratiques

Live en médiathèque Vendredi 2 octobre, 20h00 MJC / Espace Helios – Médiathèque C.Laturelle Nord

dans la limite de 40 spectateurs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T20:00:00+02:00 – 2026-10-02T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T20:00:00+02:00 – 2026-10-02T22:00:00+02:00

Concert de saxo « Le vent qui rassemble / Vindr sa er safnar » par Odalric-Ambryn Maillard

avec en 1ière partie concert chant/piano par Lilia Abbadi, gagnante de la scène ouverte du lycée Rimbaud

MJC / Espace Helios – Médiathèque C.Laturelle 43 rue du Maréchal Leclerc 59552 Lambres-lez-Douai Lambres-lez-Douai 59552 Nord Hauts-de-France 0327871607 https://www.mjclambres.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.mjclambres.fr/programmation/detail/biblis-en-folie-1 »}]

Biblis en folie 2026

©Odalricc-Ambrym Maillard