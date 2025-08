Live en scène Concert à l’église Eglise Sainte Madeleine Châtelaillon-Plage

Live en scène Concert à l’église Eglise Sainte Madeleine Châtelaillon-Plage mercredi 13 août 2025.

Live en scène Concert à l’église

Eglise Sainte Madeleine 6 rue de Barbezieux Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Deux chanteurs, cinq musiciens, un répertoire riche redécouvrez les grands classiques de la variété française et internationale dans l’ambiance chaleureuse de l’église Sainte-Madeleine.

English : Live en scène Church concert

Two singers, five musicians, a rich repertoire: rediscover the great classics of French and international variety in the warm ambience of Sainte-Madeleine church.

German : Live en scène Konzert in der Kirche

Zwei Sänger, fünf Musiker, ein reichhaltiges Repertoire: Entdecken Sie die großen Klassiker des französischen und internationalen Varietés in der warmen Atmosphäre der Kirche Sainte-Madeleine wieder.

Italiano :

Due cantanti, cinque musicisti, un ricco repertorio: riscoprite i grandi classici del varietà francese e internazionale nella calda atmosfera della chiesa di Sainte-Madeleine.

Espanol : Live en scène Concierto en la iglesia

Dos cantantes, cinco músicos, un rico repertorio: redescubra los grandes clásicos de la variedad francesa e internacional en el cálido ambiente de la iglesia Sainte-Madeleine.

