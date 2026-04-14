Live ESIEE-IT Mardi 26 mai, 18h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-26T18:00:00+02:00 – 2026-05-26T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-26T18:00:00+02:00 – 2026-05-26T19:30:00+02:00

Lors de ce live, l’ESIEE-IT abordera le rôle de l’IT dans la transformation du monde du travail, les opportunités pour tous les profils : techniques, créatifs, managers… Comment se lancer ? : formations, compétences clés et ressources utiles, conseils pratiques, et temps d’échanges questions / réponses

https://www.esiee-it.fr/fr/evenements/live-pourquoi-lit-est-une-filiere-davenir-pour-tous-les-profils-mardi-26-mai

Pourquoi l’IT est une filière d’avenir pour tous les profils ?