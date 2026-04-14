Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Live ESIEE-IT, ,

Live ESIEE-IT, ,

Live ESIEE-IT, , mardi 16 juin 2026.

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Live ESIEE-IT Mardi 16 juin, 18h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-16T18:00:00+02:00 – 2026-06-16T19:30:00+02:00
Fin : 2026-06-16T18:00:00+02:00 – 2026-06-16T19:30:00+02:00

Lors de ce live, l’ESIEE-IT abordera :

  • Les formations accessibles à ESIEE-IT
  • Comment s’y préparer ? : formations & compétences clés
  • Questions / Réponses
  • Clôture & conseils pratiques

https://www.esiee-it.fr/fr/evenements/live-il-nest-pas-trop-tard-pour-sinscrire-mardi-16-juin
Il n’est pas trop tard pour s’inscrire !