Live ESIEE-IT Mardi 16 juin, 18h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-16T18:00:00+02:00 – 2026-06-16T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-16T18:00:00+02:00 – 2026-06-16T19:30:00+02:00

Lors de ce live, l’ESIEE-IT abordera :

Les formations accessibles à ESIEE-IT

Comment s’y préparer ? : formations & compétences clés

Questions / Réponses

Clôture & conseils pratiques

https://www.esiee-it.fr/fr/evenements/live-il-nest-pas-trop-tard-pour-sinscrire-mardi-16-juin

Il n’est pas trop tard pour s’inscrire !