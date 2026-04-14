Live ESIEE-IT, ,
Live ESIEE-IT, , mardi 16 juin 2026.
Live ESIEE-IT Mardi 16 juin, 18h00
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-16T18:00:00+02:00 – 2026-06-16T19:30:00+02:00
Fin : 2026-06-16T18:00:00+02:00 – 2026-06-16T19:30:00+02:00
Lors de ce live, l’ESIEE-IT abordera :
- Les formations accessibles à ESIEE-IT
- Comment s’y préparer ? : formations & compétences clés
- Questions / Réponses
- Clôture & conseils pratiques
https://www.esiee-it.fr/fr/evenements/live-il-nest-pas-trop-tard-pour-sinscrire-mardi-16-juin
Il n’est pas trop tard pour s’inscrire !