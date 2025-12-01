Live Music au Blue Bar Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa Quiberon

Live Music au Blue Bar

Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa Boulevard Louison Bobet Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-28 18:30:00

fin : 2026-01-03 21:30:00

Date(s) :

2025-12-28

Rendez-vous au Blue Bar du Sofitel Quiberon du Dimanche 28 Décembre au Samedi 3 Janvier 2026 pour célébrer ensemble les fêtes de fin d’année, avec nos soirées Live Music tous les soirs de 18h30 à 21h30.

L’occasion de profiter de notre collection festive de cocktails création (avec et sans alcool) au son des rythmes vibrants de nos artistes locaux préférés, en tête-à-tête avec l’océan.

AGENDA

Dimanche 28.12 FAB, guitare-voix

Lundi 29.12 Frog N’Roll, duo guitares-voix

Mardi 30.12 Morgane G., folk

Mercredi 31.12 Xavier Dival, piano-voix

Jeudi 01.01 Folkwald, trio folk

Vendredi 02.01 Léa Rico, duo guitare-voix

Samedi 03.01 Opus Swing, jazz manouche

BLUE BAR

Tous les jours | 12h-22h30

Ouvert à tous sans réservation

Soirées musicales 18h30-21h30 .

Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa Boulevard Louison Bobet Quiberon 56170 Morbihan Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Live Music au Blue Bar Quiberon a été mis à jour le 2025-12-19 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon