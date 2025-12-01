Live Music au Blue Bar Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa Quiberon
Live Music au Blue Bar Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa Quiberon dimanche 28 décembre 2025.
Live Music au Blue Bar
Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa Boulevard Louison Bobet Quiberon Morbihan
Début : 2025-12-28 18:30:00
fin : 2026-01-03 21:30:00
2025-12-28
Rendez-vous au Blue Bar du Sofitel Quiberon du Dimanche 28 Décembre au Samedi 3 Janvier 2026 pour célébrer ensemble les fêtes de fin d’année, avec nos soirées Live Music tous les soirs de 18h30 à 21h30.
L’occasion de profiter de notre collection festive de cocktails création (avec et sans alcool) au son des rythmes vibrants de nos artistes locaux préférés, en tête-à-tête avec l’océan.
AGENDA
Dimanche 28.12 FAB, guitare-voix
Lundi 29.12 Frog N’Roll, duo guitares-voix
Mardi 30.12 Morgane G., folk
Mercredi 31.12 Xavier Dival, piano-voix
Jeudi 01.01 Folkwald, trio folk
Vendredi 02.01 Léa Rico, duo guitare-voix
Samedi 03.01 Opus Swing, jazz manouche
BLUE BAR
Tous les jours | 12h-22h30
Ouvert à tous sans réservation
Soirées musicales 18h30-21h30 .
Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa Boulevard Louison Bobet Quiberon 56170 Morbihan Bretagne
