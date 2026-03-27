Live Music au Casino Barrière Trouville Place du Maréchal Foch Trouville-sur-Mer

Live Music au Casino Barrière Trouville

Place du Maréchal Foch Casino Barrière Trouville Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-28 21:30:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-03-28 2026-04-04 2026-04-11 2026-04-18 2026-04-25 2026-05-02 2026-05-09 2026-05-16 2026-05-23 2026-05-30 2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27 2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08

Chaque samedi soir les LIVE MUSIC , animation assurée par des chanteurs et musiciens sur le podium dans l’espace lounge du restaurant Villatara.

Installez-vous confortablement, et vibrez au rythme des artistes !

Spectacles gratuits à 20h

Tous les samedis soir, la musique est à l’honneur au Villatara !

En 2026, les Music Live évoluent avec une nouvelle formule rythmée et éclectique

– trois samedis par mois avec des DJ sets,

– un samedi par mois avec un duo d’artistes pour une ambiance live plus intimiste.

Au programme pop, rock, variété, sons actuels ou influences rétro, des soirées musicales pensées pour tous les goûts.

Horaires

Artistes de 21h30 à 00h30

DJ de 21h30 à 01h30

Installez-vous confortablement, profitez de l’atmosphère lounge et laissez-vous porter par le rythme ! .

Place du Maréchal Foch Casino Barrière Trouville Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 87 75 00

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English : Live Music au Casino Barrière Trouville

Every Saturday evening: LIVE MUSIC , entertainment provided by singers and musicians on the podium in the lounge area of the Villatara restaurant…??

Make yourself comfortable, and vibrate to the rhythm of the artists!

Free shows at 8pm

L’événement Live Music au Casino Barrière Trouville Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Trouville