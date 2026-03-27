Live Music au Casino Barrière Trouville Place du Maréchal Foch Trouville-sur-Mer
Live Music au Casino Barrière Trouville Place du Maréchal Foch Trouville-sur-Mer samedi 28 mars 2026.
Live Music au Casino Barrière Trouville
Place du Maréchal Foch Casino Barrière Trouville Trouville-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-03-28 21:30:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-03-28 2026-04-04 2026-04-11 2026-04-18 2026-04-25 2026-05-02 2026-05-09 2026-05-16 2026-05-23 2026-05-30 2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27 2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08
Chaque samedi soir les LIVE MUSIC , animation assurée par des chanteurs et musiciens sur le podium dans l’espace lounge du restaurant Villatara.
Installez-vous confortablement, et vibrez au rythme des artistes !
Spectacles gratuits à 20h
Tous les samedis soir, la musique est à l’honneur au Villatara !
En 2026, les Music Live évoluent avec une nouvelle formule rythmée et éclectique
– trois samedis par mois avec des DJ sets,
– un samedi par mois avec un duo d’artistes pour une ambiance live plus intimiste.
Au programme pop, rock, variété, sons actuels ou influences rétro, des soirées musicales pensées pour tous les goûts.
Horaires
Artistes de 21h30 à 00h30
DJ de 21h30 à 01h30
Installez-vous confortablement, profitez de l’atmosphère lounge et laissez-vous porter par le rythme ! .
Place du Maréchal Foch Casino Barrière Trouville Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 87 75 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Live Music au Casino Barrière Trouville
Every Saturday evening: LIVE MUSIC , entertainment provided by singers and musicians on the podium in the lounge area of the Villatara restaurant…??
Make yourself comfortable, and vibrate to the rhythm of the artists!
Free shows at 8pm
L’événement Live Music au Casino Barrière Trouville Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Trouville
À voir aussi à Trouville-sur-Mer (Calvados)
- Messe des rameaux Chapelle Notre-Dame de Pitié Chapelle Notre-Dame de Pitié Trouville-sur-Mer 27 mars 2026
- Marché éco-responsable et pêcheurs Parking des quais Trouville-sur-Mer 28 mars 2026
- Ateliers Musée Villa Montebello Un Samedi en famille Musée Villa Montebello Trouville-sur-Mer 28 mars 2026
- Projection dans le cadre de la Fête du court-métrage La Médiathèque Trouville-sur-Mer 28 mars 2026
- CINÉ COUP DE COEUR Film & débat Elle voulait faire du cinéma de Caroline Huppert Les Cures Marines Trouville-sur-Mer 28 mars 2026