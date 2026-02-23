Live Music au Schallern ! Muhlbach-sur-Munster

Live Music au Schallern !

Le Schallern Gaschney Muhlbach-sur-Munster Haut-Rhin

En mars, on monte le son au Schallern et on prend des airs de pub de montagne chaleureux, où la musique live accompagne les verres, les discussions et les fins de journée qui traînent un peu… comme on aime.

Tous les week-ends, un artiste vient jouer en live pour vous faire vibrer. On écoute, on chante, on tape du pied, bref, on profite.

La programmation

07/03 Soirée d’ouverture avec Les Bernadettes Chansons françaises et ambiance à reprendre en chœur

13/03 Spéciale St Patrick avec Jeffrey Hennox Pop/Rock pour une soirée festive

22/03 Clôture avec Kalzak Rock marcaire, énergie bien de chez nous

Entrée libre pour tous les concerts

Que tu sois de passage ou habitué des lieux, viens partager un moment simple, en musique, au cœur de la montagne. .

Le Schallern Gaschney Le Schallern Gaschney Muhlbach-sur-Munster 68380 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 61 85 communication@faktory.fr

English :

In March, we turn up the volume at the Schallern and take on the airs of a cosy mountain pub, where live music accompanies drinks, discussions and the end of the day that’s a bit long?just the way we like it.

