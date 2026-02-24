Live Music Blue Bar Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa Quiberon

Live Music Blue Bar

Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa Boulevard Louison Bobet Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 18:30:00

fin : 2026-03-28 21:30:00

Date(s) :

2026-03-07 2026-03-14 2026-03-21 2026-03-28

Rendez-vous au Blue Bar du Sofitel Quiberon tous les samedis de 18h30 à 21h30 pour vivre des instants jazzy & conviviaux avec nos soirées Live Music.

L’occasion de profiter de notre carte éphémère de cocktails création inspirés du Japon (avec et sans alcool) au son des rythmes vibrants de nos artistes locaux préférés, en tête-à-tête avec l’océan.

Samedi 7/03 Karma, duo soul & pop

Samedi 14/03 FAB, solo guitare-voix

Samedi 21/03 Morgane G., folk

Samedi 28/03 FAB, solo guitare-voix

BLUE BAR

Tous les jours | 12h-22h30

Ouvert à tous sans réservation

Soirées musicales tous les samedis 18h30-21h30 .

Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa Boulevard Louison Bobet Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 20 00

English :

