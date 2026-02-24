Live Music Blue Bar Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa Quiberon
Live Music Blue Bar Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa Quiberon samedi 7 mars 2026.
Live Music Blue Bar
Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa Boulevard Louison Bobet Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 18:30:00
fin : 2026-03-28 21:30:00
Date(s) :
2026-03-07 2026-03-14 2026-03-21 2026-03-28
Rendez-vous au Blue Bar du Sofitel Quiberon tous les samedis de 18h30 à 21h30 pour vivre des instants jazzy & conviviaux avec nos soirées Live Music.
L’occasion de profiter de notre carte éphémère de cocktails création inspirés du Japon (avec et sans alcool) au son des rythmes vibrants de nos artistes locaux préférés, en tête-à-tête avec l’océan.
Samedi 7/03 Karma, duo soul & pop
Samedi 14/03 FAB, solo guitare-voix
Samedi 21/03 Morgane G., folk
Samedi 28/03 FAB, solo guitare-voix
BLUE BAR
Tous les jours | 12h-22h30
Ouvert à tous sans réservation
Soirées musicales tous les samedis 18h30-21h30 .
