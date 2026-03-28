Live Music Blue Bar Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa Quiberon
Live Music Blue Bar Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa Quiberon samedi 4 avril 2026.
Live Music Blue Bar
Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa Boulevard Louison Bobet Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 18:30:00
fin : 2026-04-25 21:30:00
Date(s) :
2026-04-04 2026-04-05 2026-04-11 2026-04-18 2026-04-25
Rendez-vous au Blue Bar du Sofitel Quiberon tous les samedis de 18h30 à 21h30 pour vivre des instants musicaux & conviviaux avec nos soirées Live Music.
L’occasion de profiter de notre carte éphémère de cocktails créations, inspirée des grands classiques de la Pâtisserie (avec et sans alcool) au son des rythmes vibrants de nos artistes locaux préférés, en tête-à-tête avec l’océan.
Samedi 4/04 Frog n’Roll, duo pop-rock
Dimanche de Pâques 05/04 Folkwald, trio folk-blues
Samedi 11/04 FAB, solo guitare-voix
Samedi 18/04 Xavier Dival, piano-voix
Samedi 25/04 Harriet Duo, jazz & chansons françaises
BLUE BAR
Tous les jours | 12h-22h30
Ouvert à tous sans réservation
Soirées musicales tous les samedis 18h30-21h30 .
Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa Boulevard Louison Bobet Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 20 00
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English :
L’événement Live Music Blue Bar Quiberon a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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