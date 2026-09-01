Informations pratiques

Romagne

Live Music : Duo Cadence

Grand rue Romagne Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

La Musique en septembre, tous les vendredis et quelques dimanches spéciaux ! .

Grand rue Romagne 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 81 87 44 theemeraldquartier@gmail.com

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English : Live Music : Duo Cadence

L’événement Live Music : Duo Cadence Romagne a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou