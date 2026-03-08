LIVE MUSIC GROUPE GRAVE2GROOVE Montpellier

LIVE MUSIC GROUPE GRAVE2GROOVE

411 Rue du Mas Nouguier Montpellier Hérault

Tarif : 46 – 46 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13

Date(s) :

Vendredi 13 mars 2026 Live Music Groupe Grave2Groove

Laissez-vous porter par les sonorités jazz de Grave2Groove et savourez un dîner raffiné, entre générosité et créativité culinaire. Une parenthèse musicale et gourmande.

Menu 46 €

Entrée

Pâté en croûte aux poulpes, girolles, œufs de caille et chorizo, vinaigrette à la pomme verte

Plat au choix

Tataki de thon Albacore snacké, riz noir aux pois verts et tomates séchées, sauce acidulée

ou

Tournedos de gigot d’agneau Ibérique rôti en chapelure persillée, pomme purée fumée

Dessert

Dans l’esprit d’un flan pâtissier à la vanille Bourbon, tartare de fruits frais et caramel d’agrumes

Vendredi 13 mars 2026 dès 19h30

Domaine du Grand Puy 111 rue du Mas Nouguier, Montpellier

Parking gratuit

Réservations en ligne www.domainedugrandpuy.fr .

+33 4 11 28 22 30 grandpuy.contact@cdm34.org

English :

Friday, March 13, 2026: Live Music ? Grave2Groove Group

Let yourself be carried away by the jazz sounds of Grave2Groove and enjoy a refined dinner, combining generosity and culinary creativity. A musical and gourmet interlude.

