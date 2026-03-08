LIVE MUSIC GROUPE GRAVE2GROOVE Montpellier
LIVE MUSIC GROUPE GRAVE2GROOVE
411 Rue du Mas Nouguier Montpellier Hérault
Tarif : 46 – 46 – EUR
Début : 2026-03-13
Vendredi 13 mars 2026 Live Music Groupe Grave2Groove
Laissez-vous porter par les sonorités jazz de Grave2Groove et savourez un dîner raffiné, entre générosité et créativité culinaire. Une parenthèse musicale et gourmande.
Menu 46 €
Entrée
Pâté en croûte aux poulpes, girolles, œufs de caille et chorizo, vinaigrette à la pomme verte
Plat au choix
Tataki de thon Albacore snacké, riz noir aux pois verts et tomates séchées, sauce acidulée
ou
Tournedos de gigot d’agneau Ibérique rôti en chapelure persillée, pomme purée fumée
Dessert
Dans l’esprit d’un flan pâtissier à la vanille Bourbon, tartare de fruits frais et caramel d’agrumes
Vendredi 13 mars 2026 dès 19h30
Domaine du Grand Puy 111 rue du Mas Nouguier, Montpellier
Parking gratuit
Réservations en ligne www.domainedugrandpuy.fr .
411 Rue du Mas Nouguier Montpellier 34070 Hérault Occitanie +33 4 11 28 22 30 grandpuy.contact@cdm34.org
English :
Friday, March 13, 2026: Live Music ? Grave2Groove Group
Let yourself be carried away by the jazz sounds of Grave2Groove and enjoy a refined dinner, combining generosity and culinary creativity. A musical and gourmet interlude.
