Live-musical Epona Hôtel Sens Sens

Live-musical

Epona Hôtel Sens 97 Rue de la République Sens Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19 22:00:00

Date(s) :

2026-06-19 2026-07-17 2026-08-21 2026-09-18

Live Musical

Le Patio Terrasse

Une ambiance live en extérieur durant le dîner, idéale pour prolonger vos soirées estivales. (Réservation conseillée)

Programme:

– 19 juin Butterflys

– 17 juillet Duo You & Me

– 21 août Heels Music

– 18 septembre Hélium Trio .

Epona Hôtel Sens 97 Rue de la République Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 61 20 00

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English : Live-musical

L’événement Live-musical Sens a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Sens et Sénonais