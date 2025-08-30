Live-musical Epona Hôtel Sens Sens

Live-musical Epona Hôtel Sens Sens vendredi 19 juin 2026.

Live-musical

Epona Hôtel Sens 97 Rue de la République Sens Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19 22:00:00

Date(s) :
2026-06-19 2026-07-17 2026-08-21 2026-09-18

Live Musical
Le Patio Terrasse
Une ambiance live en extérieur durant le dîner, idéale pour prolonger vos soirées estivales. (Réservation conseillée)

Programme:
– 19 juin Butterflys
– 17 juillet Duo You & Me
– 21 août Heels Music
– 18 septembre Hélium Trio   .

Epona Hôtel Sens 97 Rue de la République Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 61 20 00 

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English : Live-musical

L’événement Live-musical Sens a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Sens et Sénonais

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