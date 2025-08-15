Live Painting GALERIE SPOT 72 Le Mans

Live Painting GALERIE SPOT 72 Le Mans vendredi 15 août 2025.

Live Painting GALERIE SPOT 72

11 Rue Pasteur Le Mans Sarthe

Début : 2025-08-15 10:00:00

fin : 2025-08-16 18:00:00

2025-08-15

Live Painting par un Artiste de Street Art à la Galerie Spot 72

Les Live Painting organisés par l’association AAGR sont de retour.

Dès vendredi 15 août, c’est une performance qui sera réalisée par l’artiste de Street Art TRASSH .

English :

Live Painting by a Street Art Artist at Galerie Spot 72

German :

Live Painting durch einen Street Art-Künstler in der Galerie Spot 72

Italiano :

Pittura dal vivo di un artista di street art alla Galleria Spot 72

Espanol :

Pintura en directo de un artista callejero en la Galería Spot 72

