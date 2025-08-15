Live Painting GALERIE SPOT 72 Le Mans
Live Painting GALERIE SPOT 72 Le Mans vendredi 15 août 2025.
Live Painting GALERIE SPOT 72
11 Rue Pasteur Le Mans Sarthe
Début : 2025-08-15 10:00:00
fin : 2025-08-16 18:00:00
2025-08-15
Live Painting par un Artiste de Street Art à la Galerie Spot 72
Les Live Painting organisés par l’association AAGR sont de retour.
Dès vendredi 15 août, c’est une performance qui sera réalisée par l’artiste de Street Art TRASSH .
11 Rue Pasteur Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
