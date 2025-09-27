Live Painting GALERIE SPOT 72 Galerie Spot 72 Le Mans

Galerie Spot 72 11 Rue Pasteur Le Mans Sarthe

Début : 2025-09-27 11:00:00

fin : 2025-09-28 17:00:00

2025-09-27

Live painting 2 Artistes Eymiart’s et Keja en direct au 11 rue pasteur à la Galerie Spot 72

Les samedi 27 & dimanche 28 septembre, 2 artistes de Street Art vont clôturer la saison 2025 des Live Painting de l’association AAGR (Ateliers des Arts Graphiques de la Rue) et seront présents pour une performance à la Galerie Spot 72, Galerie d’Art Urbain, située au 11 rue Pasteur au Mans.

Au total, pour cette première année de présence de la Galerie Spot 72 au Mans, ce sont 17 artistes de plusieurs nationalités, qui seront venus présenter leurs talents et réaliser 17 œuvres, dans leur style, sur des supports grand formats de 122 x 185 cm.

Pour achever cette saison, l’association AAGR accueillera les artistes EYMIART’S et KEJA .

Galerie Spot 72 11 Rue Pasteur Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 7 67 48 51 54 associationaagr@gmail.com

English :

Live painting 2 artists Eymiart’s and Keja live at 11 rue pasteur at Galerie Spot 72

German :

Live painting 2 Künstler Eymiart’s und Keja live in 11 rue pasteur in der Galerie Spot 72

Italiano :

Pittura dal vivo 2 artisti Eymiart’s e Keja dal vivo all’11 rue pasteur presso la galleria Spot 72

Espanol :

Pintura en directo 2 Artistas Eymiart’s y Keja en directo en 11 rue pasteur en la Galería Spot 72

