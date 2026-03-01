Live Parcoursup, et après ?

Metz Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-03-21 11:00:00

fin : 2026-03-21 12:00:00

Comment s’inscrire ? Quelles démarches ? Quels frais ? Tout savoir sur le Dossier Social Étudiant, le logement, les bourses…Poser vos questions et recevoir un rappel avant le liveEn direct sur la chaine Youtube vie étudiante de l’Université de Lorraine !Tout public

Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

How do I register? How do I apply? What are the fees? Find out all about the Dossier Social Étudiant, housing, grants, etc. Ask your questions and receive a reminder before the live broadcastLive on the Université de Lorraine’s Youtube student life channel!

