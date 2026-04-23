Live Session ARC@Ferrette JAZZ Dada Quartet Ferrette

Ferrette

Live Session ARC@Ferrette JAZZ Dada Quartet

48 rue du Château Ferrette Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-15 20:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

4 musiciens de renom de la scène jazz française et internationale. places limitées Réservation conseillée Possibilité assiette froide servie entre 18h et 19h

La formation réunit quatre musiciens de renom de la scène jazz française et internationale

– Frédéric BOREY saxophone

– Léo MONTANA piano

– Damien VARAILLON contrebasse

– Stéphane ADSUAR batterie

Le répertoire du DADA Quartet revisite et réinvente des œuvres de compositeurs liés à cette époque du Dadaïsme (début du XXème siècle) tels que Cyril SCOTT, Erik SATIE ou Francis PICABIA dans un dialogue entre écriture et improvisation. Le mouvement Dada (appelé aussi Dadaïsme) est un mouvement intellectuel, littéraire et artistique du début du XXe siècle.

Les artistes qui se revendiquent de ce mouvement cherchent à atteindre la plus grande liberté d’expression, une plus grande liberté de langage lyrique et hétéroclite.

Présents en Résidence d’Artistes .

La Live Session du vendredi soir s’inscrit comme le moment d’ouverture au public d’un projet de recherche musicale d’une durée de cinq jours que les quatre musiciens passeront à Ferrette.

Qu’est-ce qu’une Live Session ?

C’est un partage musical inédit avec des artistes qui viennent spécifiquement à Ferrette pour bénéficier des conditions matérielles avec des professionnels son et image et d’un concept de rencontre avec le public.

Ce n’est pas tout à fait un concert car les artistes s’autorisent à interrompre leur prestation s’ils estiment qu’il y a une mauvaise interprétation, … une erreur qu’eux seuls connaissent, …compte tenu de l’enregistrement (son et images) effectué en direct.

Ce n’est pas tout à fait un studio d’enregistrement car le public est présent et peut réagir interagir selon les émotions ressenties.

De plus, à l’issue de chaque prestation, l’artiste/le groupe viendra au contact des spectateurs pour un échange informel et convivial.

Conçue comme une soirée privée seules 80 personnes peuvent être accueillies… .

48 rue du Château Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 02 04 contact@arca-ferrette.fr

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English :

4 renowned musicians from the French and international jazz scene. Limited seating Reservations recommended Cold plates served between 6pm and 7pm

L’événement Live Session ARC@Ferrette JAZZ Dada Quartet Ferrette a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme du Sundgau