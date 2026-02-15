LIVE SHOW ROMAIN VIDAL

609 Avenue de la Mer-Raymond Dugrand Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

Le mercredi 4 mars à partir de 20h, nous aurons l’immense plaisir d’accueillir en live le Guitariste, Chanteur, Romain VIDAL, un artiste Montpellierain à la voix envoûtante et à l’énergie incroyable.

Le mercredi 4 mars à partir de 20h, nous aurons l’immense plaisir d’accueillir en live le Guitariste, Chanteur, Romain VIDAL, un artiste Montpellierain à la voix envoûtante et à l’énergie incroyable.

Romain VIDAL, originaire de Perpignan, a commencé la guitare à l’âge de 13 ans, et partagé la scène avec le groupe emblématique Apollo Fish depuis 10 ans.

Sa présence promet une soirée pleine de rock, pop, groove et de bonne humeur, à ne surtout pas manquer !

De 20h à 22h30

Entrée libre Réservation conseillée .

609 Avenue de la Mer-Raymond Dugrand Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 9 81 59 21 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Wednesday March 4, starting at 8pm, we?ll have the immense pleasure of welcoming live guitarist and singer Romain VIDAL, a Montpellier artist with a bewitching voice and incredible energy.

L’événement LIVE SHOW ROMAIN VIDAL Montpellier a été mis à jour le 2026-02-13 par 34 OT MONTPELLIER