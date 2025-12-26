Live Twitch Advance Concours Advance Paris Jeudi 15 janvier 2026, 18h30 sur inscription

Live Twitch Concours Advance spécial Parcoursup

Parcoursup n’aura plus de secrets pour vous ! Rendez-vous le 15 janvier en live sur Twitch Advance pour tout comprendre : fonctionnement de Parcoursup, conseils clés et réponses à toutes vos questions.

Des interrogations sur notre concours ou nos écoles ? Nos directeurs vous répondent en direct.

À propos du Concours Advance

Créé en 2012, le donne Concours Advance accès à des écoles d’ingénieurs ouvertes vers des métiers d’avenir et d’innovation responsables. Concours commun intégré à la procédure Parcoursup, il permet aux élèves de et de rejoindre l’une des 4 grandes écoles d’ingénieurs en 5 ans après le Bac, dont les diplômes sont habilités par la CTI : EPITA – école d’ingénieurs en informatique, ESME – école d’ingénieurs pluridisciplinaires, IPSA – école d’ingénieurs en aéronautique et spatial, et SupBiotech – école d’ingénieurs en biotechnologies. Ces 4 écoles, membres de IONIS Education Group, sont unies par une même volonté qui consiste à placer l’homme au cœur des technologies, avec en fil rouge de leur projet pédagogique un humanisme fondé sur la conscience de l’impact de leurs actions sur l’homme, la planète et la société.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-15T18:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-15T19:30:00.000+01:00

