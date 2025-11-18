Lives Kaouann Médiathèque du Bois Fleuri Lormont

Lives Kaouann Samedi 13 décembre, 16h00 Médiathèque du Bois Fleuri Gironde

Nolwenn Leizour, Gaétan Larrue et Franck Leymeregie forment

le trio Kaouann, nouveau venu sur la scène jazz. Kaouann

se distingue par son instrumentation originale, accordéon,

contrebasse, set de percussions et par son répertoire de compositions originales inspirées par les musiques de la grande

Caraïbe et de l’océan Indien.

