Lives Kaouann Médiathèque du Bois Fleuri Lormont samedi 13 décembre 2025.
Gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-13T16:00:00 – 2025-12-13T17:00:00
Fin : 2025-12-13T16:00:00 – 2025-12-13T17:00:00
Nolwenn Leizour, Gaétan Larrue et Franck Leymeregie forment
le trio Kaouann, nouveau venu sur la scène jazz. Kaouann
se distingue par son instrumentation originale, accordéon,
contrebasse, set de percussions et par son répertoire de compositions originales inspirées par les musiques de la grande
Caraïbe et de l’océan Indien.
Médiathèque du Bois Fleuri pole culturel du bois fleuri 33310 lormont Lormont 33310 Génicart Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 74 59 80 https://mediatheque.lormont.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lormont.fr/ »}] Médiathèque du Bois Fleuri
Jazz sous le vent, des caraïbes à l’océan indien concert musique
Juliette Barbeau