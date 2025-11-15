Lives Terland Médiathèque du Bois Fleuri Lormont

Lives Terland Samedi 15 novembre, 16h00 Médiathèque du Bois Fleuri Gironde

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-15T16:00:00 – 2025-11-15T17:00:00

Fin : 2025-11-15T16:00:00 – 2025-11-15T17:00:00

Paul Magne (Cocoon, Émilie Moutet), Vincent Jouffroy (I am

Stramgram) et Lucrezia Rudino (professeure diplômée de

conservatoire) évoluent dans la musique depuis 20 ans. Avec

Terland, ils ré-inventent la chanson française à travers la

culture indie/pop anglo-saxonne (Bon Iver, Sufjan Stevens…).

Une pop/folk cinématographique, intemporelle et organique,

à revers du paysage musical numérisé actuel. Une ode à la

liberté qui nous enveloppe de douceur

Médiathèque du Bois Fleuri pole culturel du bois fleuri 33310 lormont Lormont 33310 Génicart Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 74 59 80 https://mediatheque.lormont.fr/

Voix de velours entre délicatesse et mélancolie touchante

Satiti part en live