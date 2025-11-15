Lives Terland Médiathèque du Bois Fleuri Lormont
Lives Terland Médiathèque du Bois Fleuri Lormont samedi 15 novembre 2025.
Lives Terland Samedi 15 novembre, 16h00 Médiathèque du Bois Fleuri Gironde
Gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-15T16:00:00 – 2025-11-15T17:00:00
Fin : 2025-11-15T16:00:00 – 2025-11-15T17:00:00
Paul Magne (Cocoon, Émilie Moutet), Vincent Jouffroy (I am
Stramgram) et Lucrezia Rudino (professeure diplômée de
conservatoire) évoluent dans la musique depuis 20 ans. Avec
Terland, ils ré-inventent la chanson française à travers la
culture indie/pop anglo-saxonne (Bon Iver, Sufjan Stevens…).
Une pop/folk cinématographique, intemporelle et organique,
à revers du paysage musical numérisé actuel. Une ode à la
liberté qui nous enveloppe de douceur
Médiathèque du Bois Fleuri pole culturel du bois fleuri 33310 lormont Lormont 33310 Génicart Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 74 59 80 https://mediatheque.lormont.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lormont.fr/ »}] Médiathèque du Bois Fleuri
Voix de velours entre délicatesse et mélancolie touchante
Satiti part en live