Liviou Ar Vro exposition de peintures fête ses 20 ans ! Rue de la Gare Plozévet

L’association Liviou Ar Vro fête cette année ses 20 ans d’existence, aussi son exposition habituelle qui a lieu au printemps sera marquée par cet évènement. Durant toutes ces années l’association a vu défiler un certains nombre d’adhérents mais quelques uns encore tiennent le pinceau depuis le début et sont toujours heureux de partager leur passion avec les nouvelles recrues.

Liviou Ar Vro a toujours su organisé, chaque année, plusieurs expositions, que ce soit au foyer communal, à la chapelle St Démet ou encore dans le cadre des Puces de mer ou à Art et Vie mais aussi à l’extérieur de la commune comme Plovan, Ploneis. Chaque fois le succès a été au rendez-vous .

Cette fois encore nous comptons sur le plaisir des visiteurs à nous retrouver lors de ce week-end du 25 et 26 avril prochain. .

