Livraisons d’histoires du soir Bégard

Livraisons d’histoires du soir

17 Rue de Guingamp Bégard Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 14:00:00

fin : 2026-01-24 20:30:00

Date(s) :

2026-01-24

Le mini-bus de la MJC part en tournée dans le pays de Bégard. Il s’arrêtera dans 7 communes pour une livraison (gratuite) un peu spéciale des histoires du soir pour enfants de 0 à 10 ans. Il s’installera sur chaque place de village pour une distribution des commandes passées au préalable. Avec en bonus, une histoire racontée à la volée (à voix haute) par nos colporteurs et colporteuses d’histoires autour d’une boisson chaude. .

17 Rue de Guingamp Bégard 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 45 20 60

