Livraisons d’histoires du soir MJC DE BÉGARD Gwenezhan Samedi 24 janvier, 14h00 Gratuit

Dans le cadre des Nuits de la lecture, la MJC de Bégard propose une livraison (gratuite) d’histoires du soir pour les enfants de 0 à 10 ans dans les 7 communes de l’ancien canton de Bégard.

[ LIVRAISONS D’HISTOIRES DU SOIR ]

Une proposition de la MJC du Pays de Bégard dans le cadre des Nuits de la Lecture

Samedi 24 janvier – Entre 14h et 20h30

Sur les communes de Bégard | Kermoroc’h | Landébaëron | Pédernec | Saint-Laurent | Squiffiec | Trégonneau

Le mini-bus de la MJC part en tournée dans le pays de Bégard samedi 24 janvier.

Il s’arrêtera dans chaque commune pour une livraison un peu spéciale : des histoires du soir pour enfants de 0 à 10 ans.

Il s’installera sur chaque place de village pour une distribution des commandes passées au préalable.

Avec en bonus, une histoire racontée à la volée (à voix haute) par nos colporteurs et colporteuses d’histoires autour d’une boisson chaude.

**ÉTAPE 1 :**

Vous commandez gratuitement une histoire pour votre / vos enfant(s) à la MJC avant le vendredi 23 janvier 18h.

Par téléphone : 02 96 45 20 60 ou par mail : [accueil@mjcbegard.fr](mailto:accueil@mjcbegard.fr)

En indiquant nom / prénom / âge de(s) l’enfant(s) et ville ou village d’habitation.*

**ÉTAPE 2 :**

Vous venez chercher la commande (un livre fourni (prêté) avec QR code et histoire pré-enregistrée par notre brigade de colporteurs et colporteuses d’histoires) à l’heure et lieu de livraison de votre lieu d’habitation.

**ÉTAPE 3 :**

Vous rentrez au chaud pour vous installer confortablement à la maison pour tourner les pages de l’album enregistré.

Vous passez ensemble un délicieux moment de lecture en famille.

**ÉTAPE 4 :**

Vous ramenez le livre lu à la MJC quand vous voulez / pouvez avant fin février.

*** Les livraisons auront lieu à**

> BÉGARD | Parking MJC | de 14h à 14h30

> SAINT-LAURENT | Devant mairie | de 15h à 15h30

> LANDÉBAËRON | Devant mairie | de 16h à 16h30

> KERMOROC’H | Parking bibliothèque | de 17h à 17h30

> SQUIFFIEC | Parking bibliothèque | de 18h à 18h30

> TRÉGONNEAU | Devant mairie | de 19h à 19h30

> PÉDERNEC | Parking bibliothèque | de 20h à 20h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-24T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-24T21:30:00.000+01:00

02 96 45 20 60 accueil@mjcbegard.fr

MJC DE BÉGARD 17, rue de Guingamp 22540 Bégard Gwenezhan 22140 Côtes-d’Armor



