Livre à Coeur Un livre, un film Vieux-Boucau-les-Bains

Livre à Coeur Un livre

Livre à Coeur Un livre, un film Vieux-Boucau-les-Bains vendredi 3 avril 2026.

Livre à Coeur Un livre, un film

Cinéma Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-03

Date(s) :
2026-04-03

Echange convivial entre lecteurs et lectrices adultes. Ouvert à toutes et tous
Echange convivial entre lecteurs et lectrices adultes. Ouvert à toutes et tous   .

Cinéma Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 62 14  mediatheque@vieuxboucau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Livre à Coeur Un livre, un film

A friendly exchange between male and female adult readers. Open to all

L’événement Livre à Coeur Un livre, un film Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2025-12-04 par OTI LAS