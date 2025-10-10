Livre à Coeur Place de la Mairie Vieux-Boucau-les-Bains
Livre à Coeur
Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains Landes
Echange convivial entre lecteurs et lectrices adultes. Ouvert à toutes et tous
Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 62 14 mediatheque@vieuxboucau.fr
English : Livre à Coeur
A friendly exchange between male and female adult readers. Open to all
German : Livre à Coeur
Geselliger Austausch zwischen erwachsenen Lesern und Leserinnen. Offen für alle
Italiano :
Uno scambio amichevole tra lettori adulti maschi e femmine. Aperto a tutti
Espanol : Livre à Coeur
Un intercambio amistoso entre lectores adultos masculinos y femeninos. Abierto a todos
