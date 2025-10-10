Livre à Coeur Place de la Mairie Vieux-Boucau-les-Bains

Livre à Coeur

Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Echange convivial entre lecteurs et lectrices adultes. Ouvert à toutes et tous

Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 62 14 mediatheque@vieuxboucau.fr

English : Livre à Coeur

A friendly exchange between male and female adult readers. Open to all

German : Livre à Coeur

Geselliger Austausch zwischen erwachsenen Lesern und Leserinnen. Offen für alle

Italiano :

Uno scambio amichevole tra lettori adulti maschi e femmine. Aperto a tutti

Espanol : Livre à Coeur

Un intercambio amistoso entre lectores adultos masculinos y femeninos. Abierto a todos

