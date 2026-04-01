Livre à Metz Solution vélo ! au Jardin Botanique Jardin Botanique Montigny-lès-Metz
Livre à Metz Solution vélo ! au Jardin Botanique Jardin Botanique Montigny-lès-Metz dimanche 12 avril 2026.
Montigny-lès-Metz
Livre à Metz Solution vélo ! au Jardin Botanique
Jardin Botanique 27 Ter rue de Pont-à-Mousson Montigny-lès-Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-12 10:30:00
fin : 2026-04-12 11:30:00
Date(s) :
2026-04-12
Dans le cadre de l’édition 2026 du Livre à Metz, nous vous proposons de rencontrer les auteurs de Solution Vélo, une enquête dessinée pour donner envie de pédaler , Céline PERNOT-BURLET et Valéry PERNOT. A l’issue, une balade-initiation au service vélo GRAOULIB vous sera proposée par l’association Metz à Vélo, depuis le Jardin Botanique vers le Livre à Metz station GRAOULIB République.
Dans la limite de 15 vélos GRAOULIB disponibles sur réservation.Adultes
0 .
Jardin Botanique 27 Ter rue de Pont-à-Mousson Montigny-lès-Metz 57950 Moselle Grand Est info@metzavelo.fr
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English :
As part of the 2026 edition of Livre à Metz, we invite you to meet the authors of Solution Vélo, une enquête dessinée pour donner envie de pédaler , Céline PERNOT-BURLET and Valéry PERNOT. Afterwards, the Metz à Vélo association will offer you an introductory ride on the GRAOULIB bicycle service, from the Jardin Botanique to the Livre à Metz GRAOULIB République station.
Limited to 15 GRAOULIB bikes available on reservation.
L’événement Livre à Metz Solution vélo ! au Jardin Botanique Montigny-lès-Metz a été mis à jour le 2026-04-07 par AGENCE INSPIRE METZ
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