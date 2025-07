Livre d’artistes Médiathèque Jacques Prévert Dives-sur-Mer

Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer Calvados

La médiathèque présente une partie de sa collection de livres d’artistes ainsi que la collection de l’association Artlibris porteuse de la biennale du livre d’artiste de 2007 à 2022.

English : Livre d’artistes

The media library and the Artlibris association exhibit part of their collection of artists’ books.

German : Livre d’artistes

Die Mediathek präsentiert einen Teil ihrer Sammlung von Künstlerbüchern sowie die Sammlung des Vereins Artlibris, der von 2007 bis 2022 die Biennale des Künstlerbuchs trägt.

Italiano :

La mediateca presenta una parte della sua collezione di libri d’artista, oltre alla collezione dell’associazione Artlibris, che organizzerà la biennale del libro d’artista dal 2007 al 2022.

Espanol :

La mediateca presenta parte de su colección de libros de artista, así como la colección de la asociación Artlibris, que organizará la bienal del libro de artista de 2007 a 2022.

