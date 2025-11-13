Livre en Balade Iffendic
Livre en Balade Iffendic jeudi 13 novembre 2025.
Livre en Balade
Iffendic Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Début : 2025-11-13 10:00:00
fin : 2025-11-13 11:15:00
2025-11-13
Le jeudi 13 novembre de 10h à 11h15, la médiathèque d’Iffendic ouvre ses portes aux tout-petits. Les bénévoles accompagnent les petits, à la carte, dans des lectures individuelles et des premières découvertes.
De 0 à 3 ans. Gratuit. Sur inscription. .
Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 76 75
