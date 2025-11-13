Livre en Balade

Iffendic Ille-et-Vilaine

Début : 2025-11-13 10:00:00

fin : 2025-11-13 11:15:00

2025-11-13

Le jeudi 13 novembre de 10h à 11h15, la médiathèque d’Iffendic ouvre ses portes aux tout-petits. Les bénévoles accompagnent les petits, à la carte, dans des lectures individuelles et des premières découvertes.

De 0 à 3 ans. Gratuit. Sur inscription. .

Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 76 75

