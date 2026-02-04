Livre en Balade Iffendic
Livre en Balade Iffendic jeudi 19 mars 2026.
Livre en Balade
Iffendic Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-19 10:00:00
fin : 2026-03-19 11:15:00
Date(s) :
2026-03-19
Le jeudi 19 mars de 10h à 11h15, la médiathèque ouvre ses portes aux tout-petits, entre 10h et 11h15. Les bénévoles accompagnent les petits, à la carte, dans des lectures individuelles et des premières découvertes.
Pour les 0-3 ans. Sur inscription. .
Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 76 75
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Livre en Balade Iffendic a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Montfort Communauté