Livre en Balade

Iffendic Ille-et-Vilaine

Début : 2026-03-19 10:00:00

fin : 2026-03-19 11:15:00

Le jeudi 19 mars de 10h à 11h15, la médiathèque ouvre ses portes aux tout-petits, entre 10h et 11h15. Les bénévoles accompagnent les petits, à la carte, dans des lectures individuelles et des premières découvertes.

Pour les 0-3 ans. Sur inscription. .

Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 76 75

