Livre et musique Villeneuve-d’Ascq

Livre et musique

1 allée du Musée VIlleneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 10:00:00

fin : 2026-01-03 18:00:00

Date(s) :

2025-11-08 2026-01-03

**Du 8 novembre 2025 au 3 janvier 2026, la bibliothèque Dominique Bozo du LaM présentera une exposition co-réalisée avec la Bibliothèque Municipale Classée de Douai qui l’accueillera dans son troisième lieu de centre-ville Coeur de Bellain.**

L’exposition invitera à explorer la musique à partir d’un support original le livre, et sera l’occasion d’un dialogue inédit entre les deux collections patrimoniales. Elle mettra en lumière des ouvrages témoignant de la sensibilité de leur auteur ou autrice pour la musique, la poésie sonore et les expériences musicales.

Des représentations d’instruments, d’œuvres musicales, de partitions ou bien encore de musiciens et musiciennes se révéleront à travers des manuscrits, des incunables et des livres rares du XVe au XXIe siècle. Le parcours explorera la façon dont des artistes, écrivains, poètes, éditeurs ou bien encore des imprimeurs illustrent, décrivent, et expérimentent de nouveaux processus de création afin de donner à voir, à lire et à écouter la musique.

Cette exposition sera un moment privilégié l’occasion de faire découvrir des documents méconnus, rarement ou encore jamais exposés, qui témoigneront de l’exceptionnelle richesse des fonds. Il s’agira également d’une opportunité de questionner, sur une importante période chronologique, le croisement des disciplines artistiques.

Enfin, une bibliothèque dédiée à l’art et la musique accessible à tous et toutes ainsi qu’une programmation culturelle et artistique complèteront l’événement.

Avec les œuvres de Christian Boltanski, Théophile Bra, Georges Braque, Hubert Cailleau, Marc Chagall, Joëlle de La Casinière, Marceline Desbordes- Valmore, Raoul Dufy, Max Ernst, Ruth Francken, Juan Gris, Bernard Heidsieck, Henri Laurens, Fernand Léger, Henri Matisse, Pablo Picasso et Man Ray.

Commissariat

**Stéphanie Verdavaine,**

Responsable de la bibliothèque Dominique Bozo du LaM

**Jean Vilbas,**

Conservateur chargé des collections patrimoniales à la bibliothèque de Douai

Fernand LÉGER, _Cirque_, 1950. Publication, livre imprimé Fernand Léger, _Cirque_, lithographies de Fernand Léger, Paris, Tériade, 1950 lithographies sur velin d’arches. Legs de M. Maurice Jardot en 2003. © Adagp, Paris

1 allée du Musée VIlleneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France +33 3 20 19 68 68

English :

**From November 8, 2025 to January 3, 2026, the Dominique Bozo Library at LaM will present an exhibition co-created with the Bibliothèque Municipale Classée de Douai, which will host it in its third downtown location: Coeur de Bellain

The exhibition will invite visitors to explore music through an original medium: the book, and will provide an opportunity for an original dialogue between the two heritage collections. It will showcase works that reflect their authors? sensitivity to music, sound poetry and musical experiments.

Representations of instruments, musical works, scores and musicians will be revealed through manuscripts, incunabula and rare books from the 15th to the 21st century. The tour will explore the ways in which artists, writers, poets, publishers and printers illustrate, describe and experiment with new creative processes to make music visible, readable and listenable.

This exhibition will be a special occasion: an opportunity to discover little-known documents, rarely or never before exhibited, which will testify to the exceptional richness of the collections. It will also be an opportunity to explore the intersection of artistic disciplines over an important chronological period.

Finally, a library dedicated to art and music, accessible to all, and a cultural and artistic program will complete the event.

With works by Christian Boltanski, Théophile Bra, Georges Braque, Hubert Cailleau, Marc Chagall, Joëlle de La Casinière, Marceline Desbordes- Valmore, Raoul Dufy, Max Ernst, Ruth Francken, Juan Gris, Bernard Heidsieck, Henri Laurens, Fernand Léger, Henri Matisse, Pablo Picasso and Man Ray.

Curated by

**Stéphanie Verdavaine,**

Head of the Dominique Bozo Library at LaM

**Jean Vilbas,**

Curator in charge of heritage collections at the Douai library

Fernand LÉGER, _Cirque_, 1950. Publication, printed book Fernand Léger, _Cirque_, lithographs by Fernand Léger, Paris, Tériade, 1950 lithographs on velin d’arches. Bequest from M. Maurice Jardot in 2003. adagp, Paris

German :

**Vom 8. November 2025 bis zum 3. Januar 2026 wird die Dominique Bozo Bibliothek des LaM eine Ausstellung präsentieren, die gemeinsam mit der Bibliothèque Municipale Classée de Douai erstellt wurde, die sie in ihrem dritten Standort im Stadtzentrum beherbergen wird: Coeur de Bellain.**

Die Ausstellung lädt dazu ein, die Musik anhand eines originellen Mediums des Buches zu erkunden und bietet die Gelegenheit für einen neuartigen Dialog zwischen den beiden Sammlungen des Kulturerbes. Sie zeigt Bücher, die von der Sensibilität ihrer Autoren für Musik, Klangpoesie und musikalische Experimente zeugen.

Darstellungen von Instrumenten, Musikwerken, Partituren und Musikern werden in Manuskripten, Inkunabeln und seltenen Büchern aus dem 15. bis 21. Jahrhundert gezeigt. Jahrhundert. Der Rundgang erkundet, wie Künstler, Schriftsteller, Dichter, Verleger und Drucker neue kreative Prozesse illustrieren, beschreiben und erproben, um Musik zu sehen, zu lesen und zu hören.

Diese Ausstellung ist ein besonderer Moment: Sie bietet die Gelegenheit, unbekannte, selten oder noch nie ausgestellte Dokumente zu entdecken, die den außergewöhnlichen Reichtum der Bestände belegen. Sie bietet auch die Gelegenheit, die Überschneidung der künstlerischen Disziplinen in einem großen chronologischen Zeitraum zu untersuchen.

Eine für alle zugängliche Kunst- und Musikbibliothek sowie ein kulturelles und künstlerisches Programm runden die Veranstaltung ab.

Mit Werken von Christian Boltanski, Théophile Bra, Georges Braque, Hubert Cailleau, Marc Chagall, Joëlle de La Casinière, Marceline Desbordes- Valmore, Raoul Dufy, Max Ernst, Ruth Francken, Juan Gris, Bernard Heidsieck, Henri Laurens, Fernand Léger, Henri Matisse, Pablo Picasso und Man Ray.

Kommissariat

**Stéphanie Verdavaine,**

Leiterin der Dominique Bozo Bibliothek des LaM

**Jean Vilbas,**

Konservator mit Zuständigkeit für die Erbesammlungen in der Bibliothek von Douai

Fernand LÉGER, _Cirque_, 1950. Publikation, gedrucktes Buch Fernand Léger, _Cirque_, Lithografien von Fernand Léger, Paris, Tériade, 1950 Lithografien auf Velin d’arches. Vermächtnis von Herrn Maurice Jardot im Jahr 2003. adagp, Paris

Italiano :

**Dall’8 novembre 2025 al 3 gennaio 2026, la Biblioteca Dominique Bozo del LaM presenterà una mostra realizzata in collaborazione con la Bibliothèque Municipale Classée de Douai, che la ospiterà nella sua terza sede cittadina: il Coeur de Bellain

La mostra inviterà i visitatori a esplorare la musica attraverso un mezzo originale: i libri, e offrirà l’opportunità di un dialogo unico tra le due collezioni del patrimonio. Saranno presentati libri che riflettono l’amore dell’autore per la musica, la poesia sonora e gli esperimenti musicali.

Le rappresentazioni di strumenti, opere musicali, partiture e musicisti saranno rivelate attraverso manoscritti, incunaboli e libri rari dal XV al XXI secolo. Il percorso esplorerà i modi in cui artisti, scrittori, poeti, editori e stampatori illustrano, descrivono e sperimentano nuovi processi creativi per rendere la musica visibile, leggibile e ascoltabile.

Questa mostra sarà un’occasione speciale: un’opportunità per scoprire documenti poco conosciuti, raramente o mai esposti prima, che testimonieranno l’eccezionale ricchezza delle collezioni. Sarà anche un’occasione per esplorare l’incrocio di discipline artistiche in un importante arco cronologico.

Infine, una biblioteca dedicata all’arte e alla musica, accessibile a tutti, e un programma culturale e artistico completeranno l’evento.

Con opere di Christian Boltanski, Théophile Bra, Georges Braque, Hubert Cailleau, Marc Chagall, Joëlle de La Casinière, Marceline Desbordes- Valmore, Raoul Dufy, Max Ernst, Ruth Francken, Juan Gris, Bernard Heidsieck, Henri Laurens, Fernand Léger, Henri Matisse, Pablo Picasso e Man Ray.

A cura di

**Stéphanie Verdavaine,**

Responsabile della Biblioteca Dominique Bozo del LaM

**Jean Vilbas

Curatore responsabile delle collezioni del patrimonio della biblioteca di Douai

Fernand LÉGER, _Cirque_, 1950. Pubblicazione, libro a stampa Fernand Léger, _Cirque_, litografie di Fernand Léger, Parigi, Tériade, 1950 litografie su pergamena arcuata. Lascito di M. Maurice Jardot nel 2003. adagp, Parigi

Espanol :

**Del 8 de noviembre de 2025 al 3 de enero de 2026, la Biblioteca Dominique Bozo de LaM presentará una exposición co-creada con la Bibliothèque Municipale Classée de Douai, que la acogerá en su tercera sede en el centro de la ciudad: Coeur de Bellain

La exposición invitará a los visitantes a explorar la música a través de un medio original: los libros, y brindará la oportunidad de entablar un diálogo único entre las dos colecciones patrimoniales. En ella se expondrán libros que reflejan el amor del autor por la música, la poesía sonora y los experimentos musicales.

Se mostrarán representaciones de instrumentos, obras musicales, partituras y músicos a través de manuscritos, incunables y libros raros de los siglos XV al XXI. El recorrido explorará las formas en que artistas, escritores, poetas, editores e impresores ilustran, describen y experimentan con nuevos procesos creativos para hacer visible, legible y escuchable la música.

Esta exposición será una ocasión especial: una oportunidad para descubrir documentos poco conocidos, raramente o nunca expuestos, que darán testimonio de la excepcional riqueza de las colecciones. También será la ocasión de explorar el cruce de disciplinas artísticas a lo largo de un importante periodo cronológico.

Por último, una biblioteca dedicada al arte y la música, accesible a todos, y un programa cultural y artístico completarán el evento.

Con obras de Christian Boltanski, Théophile Bra, Georges Braque, Hubert Cailleau, Marc Chagall, Joëlle de La Casinière, Marceline Desbordes- Valmore, Raoul Dufy, Max Ernst, Ruth Francken, Juan Gris, Bernard Heidsieck, Henri Laurens, Fernand Léger, Henri Matisse, Pablo Picasso y Man Ray.

Comisariada por

**Stéphanie Verdavaine,**

Directora de la Biblioteca Dominique Bozo de LaM

**Jean Vilbas

Conservador responsable de las colecciones patrimoniales de la biblioteca de Douai

Fernand LÉGER, _Cirque_, 1950. Publicación, libro impreso Fernand Léger, _Cirque_, litografías de Fernand Léger, París, Tériade, 1950 litografías sobre vitela arqueada. Legado de M. Maurice Jardot en 2003. adagp, París

