Livre-moi une histoire Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault samedi 27 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-27 14:30 – 17:30

Gratuit : oui De 14h30 à 17h30 dans le camion bleu l'Explorateur – esplanade de la médiathèque Ormédo – à partir de 3 ans
Dans le cadre du marché aux livres des bibliothèques d'Orvault
Tout public, En famille, Jeune Public – Age minimum : 3 et Age maximum : 99

Venez écouter des histoires lues par les bibliothécaires et les bénévoles sous la forme d’un petit théâtre de papier originaire du Japon : le kamishibaï !De 14h30 à 17h30 dans le camion bleu l’Explorateur – esplanade de la médiathèque Ormédo – à partir de 3 ansDans le cadre du marché aux livres des bibliothèques d’Orvault

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr