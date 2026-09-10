Livre sur la Place 2026 Conférence Gratter le vernis Tribunal administratif Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence Gratter le vernis

Tribunal administratif Place de la Carrière Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 11:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Des secrets, des injonctions, des violences et des drames au cœur de ces romans d’une grande force qui grattent le vernis familial et questionnent la société qui impose parfois de lourds silences. Trois voix talentueuses !

En partenariat avec le magazine Elle.Tout public

0 .

Tribunal administratif Place de la Carrière Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Secrets, orders, violence, and drama lie at the heart of these powerful novels, which peel back the veneer of family life and challenge a society that sometimes imposes heavy silences. Three talented voices!

In partnership with Elle magazine.

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Gratter le vernis Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY