Livre sur la Place 2026 Conférence Gratter le vernis Tribunal administratif Nancy
samedi 12 septembre 2026 · Tribunal administratif · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la Place 2026 Conférence Gratter le vernis
Tribunal administratif Place de la Carrière Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 11:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Des secrets, des injonctions, des violences et des drames au cœur de ces romans d’une grande force qui grattent le vernis familial et questionnent la société qui impose parfois de lourds silences. Trois voix talentueuses !
En partenariat avec le magazine Elle.Tout public
0 .
Tribunal administratif Place de la Carrière Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Secrets, orders, violence, and drama lie at the heart of these powerful novels, which peel back the veneer of family life and challenge a society that sometimes imposes heavy silences. Three talented voices!
In partnership with Elle magazine.
L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Gratter le vernis Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY
À voir aussi à Nancy (Meurthe-et-Moselle)
- NEW YORK, MIRIAM ET MOI, Cameo Saint Sébastien, Nancy 10 septembre 2026
- Livre sur la Place 2026 Conférence Santé mentale et leadership Avant première inédite Hôtel de Ville mairie de Nancy Nancy 10 septembre 2026
- Conférence Paul-Émile Colin et l’art de livre au XXe siècle Bibliothèque Stanislas Nancy 10 septembre 2026
- Conférence Paul-Émile Colin et l’art du livre au XXe siècle Bibliothèque Stanislas Nancy 10 septembre 2026
- Le Livre sur la Place Nancy 11 septembre 2026