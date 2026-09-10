Livre sur la Place 2026 Conférence Les vies de la mort Causerie Scientifique Amphithéâtre Cuénot (Muséum-Aquarium de Nancy) Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence Les vies de la mort Causerie Scientifique

Amphithéâtre Cuénot (Muséum-Aquarium de Nancy) 11bis/13 rue Godron Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 18:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Mort cellulaire, métamorphoses du vivant, survivance des esprits… Et si la mort n’avait pas qu’un seul visage ? Une exploration entre sciences, histoire et imaginaires.

Abdel Aouacheria, La mort, architecte du vivant (Belin)

Mélodie Marull, Voir l’au-delà Une histoire illustrée du spiritisme (Cernunnos)

Animation Nathalie Milion

Dédicaces sur site

En partenariat avec les Sciences sur la PlaceTout public

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Amphithéâtre Cuénot (Muséum-Aquarium de Nancy) 11bis/13 rue Godron Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

Cell death, the metamorphoses of life, the survival of spirits? What if death had more than one face? An exploration spanning science, history, and the imagination.

Abdel Aouacheria, Death, Architect of Life (Belin)

Mélodie Marull, Seeing the Afterlife—An Illustrated History of Spiritualism (Cernunnos)

Hosted by: Nathalie Milion

Book signings on site

In partnership with Sciences sur la Place

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Les vies de la mort Causerie Scientifique Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY