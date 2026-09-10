Livre sur la Place 2026 Conférence Les vies de la mort Causerie Scientifique Amphithéâtre Cuénot (Muséum-Aquarium de Nancy) Nancy
vendredi 11 septembre 2026 · Amphithéâtre Cuénot (Muséum-Aquarium de Nancy) · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la Place 2026 Conférence Les vies de la mort Causerie Scientifique
Amphithéâtre Cuénot (Muséum-Aquarium de Nancy) 11bis/13 rue Godron Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 18:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Mort cellulaire, métamorphoses du vivant, survivance des esprits… Et si la mort n’avait pas qu’un seul visage ? Une exploration entre sciences, histoire et imaginaires.
Abdel Aouacheria, La mort, architecte du vivant (Belin)
Mélodie Marull, Voir l’au-delà Une histoire illustrée du spiritisme (Cernunnos)
Animation Nathalie Milion
Dédicaces sur site
En partenariat avec les Sciences sur la PlaceTout public
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Amphithéâtre Cuénot (Muséum-Aquarium de Nancy) 11bis/13 rue Godron Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37
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English :
Cell death, the metamorphoses of life, the survival of spirits? What if death had more than one face? An exploration spanning science, history, and the imagination.
Abdel Aouacheria, Death, Architect of Life (Belin)
Mélodie Marull, Seeing the Afterlife—An Illustrated History of Spiritualism (Cernunnos)
Hosted by: Nathalie Milion
Book signings on site
In partnership with Sciences sur la Place
L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Les vies de la mort Causerie Scientifique Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY
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