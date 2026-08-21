AGENDA · Châtillon-le-Duc
Livrenzik, Médiathèque municipale, Châtillon-le-Duc
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque municipale · Châtillon-le-Duc
Informations pratiques
Livrenzik Vendredi 2 octobre, 17h00 Médiathèque municipale Doubs
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T17:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T17:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00
Une première en musique à la médiathèque de Châtillon : débats des lecteurs illustrés en musique et chansons par Sophie du « Chariot à musique de Sophie » !
Médiathèque municipale 3 rue de la Dame Blanche 25870 Châtillon-le-Duc Châtillon-le-Duc 25870 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0881586166
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