Livrenzik, Médiathèque municipale, Châtillon-le-Duc

Informations pratiques

Livrenzik Vendredi 2 octobre, 17h00 Médiathèque municipale Doubs

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T17:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T17:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00

Une première en musique à la médiathèque de Châtillon : débats des lecteurs illustrés en musique et chansons par Sophie du « Chariot à musique de Sophie » !

Médiathèque municipale 3 rue de la Dame Blanche 25870 Châtillon-le-Duc Châtillon-le-Duc 25870 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0881586166

Biblis en folie 2026

©ministère de la Culture