Livres à la Rue 2025 – Domaine de Pontaulic Léognan, 7 juin 2025 09:00, Léognan.

Livres à la Rue 2025 Domaine de Pontaulic 36C Rue Jules Guesde Léognan Gironde

Début : 2025-06-07 09:00:00

fin : 2025-06-07 18:00:00

2025-06-07

Marché aux livres d’occasion destiné aux particuliers

Manifestation organisée par l’Espace Culturel et l’association MarquePage.

De 9h à 18h

Plus d’informations auprès de la bibliothèque de Léognan

Programme des animations à venir

Toute la journée la buvette et la restauration seront assurées par le collectif des commerçants de Léognan .

Domaine de Pontaulic 36C Rue Jules Guesde

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine

