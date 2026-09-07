Livres animés, Bibliothèque municipale, Montreuil-sous-Pérouse

Informations pratiques

Livres animés 3 et 4 octobre Bibliothèque municipale Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T14:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:30:00+02:00

Ils surprennent, émerveillent. Des livres animés pour le bonheur de tous. Une sélection électrique d’albums qui fait la part belle aux découpes, rabats, pop-ups.

Bibliothèque municipale Pl. de la Mairie, 35500 Montreuil sous Pérouse Montreuil-sous-Pérouse 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 75 17 08

Biblis en folie 2026

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