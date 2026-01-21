Livres au château Château de Thillombois Thillombois

Livres au château

Château de Thillombois 1 Rue du Château Thillombois Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-03 10:30:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Ne manquez pas la 4ème édition de notre festival littéraire, qui se tiendra le dimanche 3 mai 2026 ! De nombreux auteurs au programme.

Pour cette édition, nous accueillons encore plus d’auteurs, avec des romanciers reconnus au niveau national, qui participeront à des tables rondes, échangeront avec le public et dédicaceront leurs ouvrages.Tout public

0 .

Château de Thillombois 1 Rue du Château Thillombois 55260 Meuse Grand Est +33 3 29 84 50 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Don’t miss the 4th edition of our literary festival, to be held on Sunday May 3, 2026! Many authors on the program.

This year, we’re welcoming even more authors, including nationally acclaimed novelists, who will be taking part in round-table discussions, chatting with the public and signing their works.

L’événement Livres au château Thillombois a été mis à jour le 2026-01-21 par OT COEUR DE LORRAINE