LIVRES DANS LA RUE Lamalou-les-Bains 12 juillet 2025 07:00

Hérault

LIVRES DANS LA RUE Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-07-12

2025-07-19

2025-08-09

2025-08-23

La médiathèque s’installe devant les Halles de Lamalou les bains .

De la littérature régionale, française et internationale, un large éventail vous sera proposé à la location. Nous vous attendons nombreux pour partager ensemble un moment de culture et de convivialité.

Renseignements au 04 67 95 63 07

La médiathèque s’installe devant les Halles de Lamalou les bains .

De la littérature régionale, française et internationale, un large éventail vous sera proposé à la location. Nous vous attendons nombreux pour partager ensemble un moment de culture et de convivialité.

Renseignements au 04 67 95 63 07 .

Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 4 67 95 63 07

English :

The media library is set up in front of Les Halles de Lamalou les bains.

A wide range of regional, French and international literature will be available to rent. We look forward to seeing you there to share a moment of culture and conviviality.

Information on 04 67 95 63 07

German :

Die Mediathek wird vor den Markthallen von Lamalou les bains aufgebaut.

Es gibt eine große Auswahl an regionaler, französischer und internationaler Literatur, die Sie ausleihen können. Wir erwarten Sie zahlreich, um gemeinsam einen Moment der Kultur und der Geselligkeit zu erleben.

Informationen unter 04 67 95 63 07

Italiano :

La mediateca si installa di fronte alle Halles de Lamalou les bains.

Sarà possibile noleggiare un’ampia scelta di letteratura regionale, francese e internazionale. Vi aspettiamo per condividere un momento di cultura e convivialità.

Per ulteriori informazioni, chiamare il numero 04 67 95 63 07

Espanol :

La mediateca se instala frente a las Halles de Lamalou les bains.

Se podrá alquilar una amplia gama de literatura regional, francesa e internacional. Le esperamos para compartir un momento de cultura y convivencia.

Para más información, llame al 04 67 95 63 07

L’événement LIVRES DANS LA RUE Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2025-06-20 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB