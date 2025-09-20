Livres d’architecture et architecture du livre Bibliothèque du patrimoine de Clermont Auvergne Métropole Clermont-Ferrand

Livres d’architecture et architecture du livre Bibliothèque du patrimoine de Clermont Auvergne Métropole Clermont-Ferrand samedi 20 septembre 2025.

Livres d’architecture et architecture du livre Samedi 20 septembre, 09h30, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00 Bibliothèque du patrimoine de Clermont Auvergne Métropole Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T10:30:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Entre murs et mots, la bibliothèque ouvre les portes de ses coulisses pour célébrer le patrimoine architectural. Livres et monuments se dévoilent le temps d’une journée.

Bibliothèque du patrimoine de Clermont Auvergne Métropole 17 rue Bardoux, 63000 Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 63 66 95 62 https://www.bibliotheques-clermontmetropole.eu/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.clermontauvergnevolcans.com/ »}] Chaque année à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, la Bibliothèque du patrimoine ouvre les portes de ses réserves et de son atelier à tous les curieux.

A travers ateliers, présentations, et une sélection haute en couleurs de documents patrimoniaux de toutes sortes (livres anciens, affiches, livres d’artiste et livres-objet, photographies anciennes…) et de toutes époques (du manuscrit médiéval à l’illustration contemporaine), nous invitons petits et grands à redécouvrir l’émerveillement procuré depuis des siècles par le joyeux dialogue du texte et de l’image.

Une vraie cure de jouvence. À vos agendas, cela n’arrive qu’une fois par an !

Entre murs et mots, la bibliothèque ouvre les portes de ses coulisses pour célébrer le patrimoine architectural. Livres et monuments se dévoilent le temps d’une journée.

©Bibliothèque du Patrimoine, Clermont Auvergne Métropole